Харрис в интервью CNN: "Я безоговорочно и непоколебимо привержена обороне Израиля"

Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и губернатор Миннесоты, кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолз дали интервью телеканалу CNN. Запись состоялась в Саванне (штат Джорджия).

Интервью продолжалось около часа и касалось в основном внутриамериканских тем. Особое внимание было уделено предстоящим выборам, комментариям в адрес ее конкурента – республиканца Дональда Трампа, отношениям с действующим президентом Джо Байденом, ситуации на границе с Мексикой и т.д.

Говоря о внешней политике, Харрис уделила внимание теме отношений с Израилем, но не говорила о войне в Украине.

Камала Харрис вновь заявила, что в случае победы на президентских выборах она продолжит оказывать поддержку и обеспечивать оборону Израиля. Она не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она в случае победы на президентских выборах ограничить поставки вооружений Израилю, чтобы принудить еврейское государство к прекращению войны. "Я безоговорочно и непоколебимо привержена обороне Израиля и его способности защитить себя. И это не изменится", – сказала она.

При этом Харрис подчеркнула, что война в Газе и на границе с Ливаном должна закончиться. "Боевые действия должны прекратиться. Мы должны заключить сделку, которая позволит освободить заложников", – заявила она.

Продолжая говорить о ситуации на Ближнем Востоке, Харрис отметила, что остается приверженной необходимости "работать над двухгосударственным решением" разрешения палестино-израильского конфликта.

Политические комментаторы обращают особое внимание на слова Харрис о том, что в случае избрания на президентский пост она может включить в состав своего правительства представителя Республиканской партии. "Я считаю, что американской общественности было бы полезно, если бы в моем кабинете был республиканец... Да, я бы это сделала. Не кого-то конкретного. У меня еще 68 дней до выборов, так что я не буду ставить телегу впереди лошади. Но я бы это сделала", – сказала она. И добавила: "Я всю свою карьеру стремилась к разнообразию мнений. Я думаю, важно, чтобы за столом переговоров, когда принимаются некоторые из самых важных решений, были люди с разными взглядами и разным опытом".

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.