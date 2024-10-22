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Предвыборная лотерея Маска с миллионными призами вызвала споры экспертов

время публикации: 22 октября 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 09:52
Предвыборная лотерея Маска с миллионными призами вызвала споры экспертов
AP Photo/Alex Brandon

Эксперты в области конституционного права подвергают критике решение предпринимателя Илона Маска ежедневно разыгрывать миллион долларов между зарегистрированными избирателями, которые подпишут петицию в поддержку свободы слова и права граждан на ношение оружия.

Инициатива Маска направлена на мобилизацию избирателей в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. Петиция распространяется в семи ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине.

Тем, кто приведет другого зарегистрированного избирателя, будет выплачено вознаграждение в 47 долларов, а в Пенсильвании, наиболее важном из этих штатов – 100 долларов. Ежедневно один из подписавших петицию будет получать миллион долларов.

Американское право запрещает платить деньги за регистрацию на выборах, однако не содержит запрета платить тем, кто уже зарегистрировался. Тем не менее, "лотерейным билетом" становится именно предварительная регистрация. Не исключается, что вопрос дойдет до Верховного суда.

Мир
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