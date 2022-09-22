Украина обменяла более 200 военнопленных на Медведчука и десятки других

Власти Украины осуществили с РФ обмен, передав "кума Путина" Виктора Медведчука и десятки других, вернув более 200 военнопленных, которых удерживали российские власти, сообщает офис президента Украины Владимира Зеленского.

В ночь на четверг, 22 сентября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из российского плена среду был освобождены 215 человек.

"Сегодня нам удалось освободить 215 человек, из них 44 офицера. Это самый мощный результат, которого нам удалось добиться с начала вторжения на нашу территорию. Среди них – 108 бойцов Азова и других формирований – Нацгвардии, Сухопутных войск, полицейские, теробороновцы, сотрудники СБУ, госслужащие транспорта, Таможенной службы... Среди них – Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис), командир Азова Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Хоменко, Герой Украины Евгений Бова. К нам возвращаются такие известные люди, как Катерина Полищук", – сказал Ермак (здесь и далее цитируется по сообщениям агентства "Интерфакс-Украина").

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"В соответствии с договоренностями, достигнутыми с президентом Турции Реджепом Эрдоганом пять наших командиров находятся в Турции под его личными гарантиями. По просьбе наших международных партнеров мы вернули десять иностранцев-защитников Украины. Это представители стран, которые больше всего нам помогают – США, Великобритании, а также таких стран как Хорватия, Швеция", – Андрей добавил Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном видеообращении заявил, что 200 украинских воинов удалось обменять на "фаната России", имея ввиду бывшего главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

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Из разъяснений Зеленского следует, что, на самом деле, это не был обмен сотен на одного. России были переданы 55 пленных (как воевавших против Украины, так и предавших Украину). Российские источники сообщают, что 22 сентября ожидается передача еще примерно 30 россиян.

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"Эта операция готовилась довольно долго. В обмене есть несколько составляющих. Первая: мы обменяли одного "фаната России" на 200 наших воинов ", – заявил Зеленский в видеообращении.

Рассказывая о деталях обмена глава государства отметил, что сначала в РФ предлагали вернуть 50 украинцев в обмен на одного их тех, кто находился в следственном изоляторе СБУ.

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"Мы говорили и настаивали: в итоге, число 50 выросло до 200. Они уже в Украине. Я считаю – это хороший результат, хотя и больше, чем 200. Среди освобожденных есть те, кто готовится стать мамой. Я и особенно счастлив, что удалось вернуть их в Украину, отдать Медведчука. За настоящих воинов – не жалко", – сказал президент.

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Поблагодарив за посредничество президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Зеленский назвал имена некоторых украинских воинов, которых удалось вернуть на родину: Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Прокопенко, Олега Хоменко, Дениса Шлега.

Также Зеленский отметил, что при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана удалось вернуть из российского плена десять иностранцев: пять граждан Великобритании, двух граждан США, одного гражданина Марокко, гражданина Швеции и гражданина Хорватии. Некоторые из них были приговорены "судом ДНР" к смертной казни.

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По словам Зеленского, "кум Путина" Виктор Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством. Украина получила от него все, что необходимо для установления фактов в рамках уголовного производства.

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"Мы помним о всех наших людях и стараемся спасти каждого украинца. В этом наша сущность. Этим мы отличаемся от врага. Мы ценим каждую жизнь и обязательно сделаем все. Чтобы спасти каждого, кто находится в российскому плену", – резюмировал президент Украины.

Отметим, что во многих пророссийских телеграм-каналах, которые ведут бывшие и действующие военнослужащие армии РФ, выражается возмущение по поводу скрытного характера этой сделки, а особенно тем обстоятельством, что офицеров и бойцов "Азова" обменяли на Медведчука.