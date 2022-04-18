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NEWSru.co.il :: В мире18 апреля 2022 г., 14:05

Медведчук обратился к Путину и Зеленскому, предложив обменять его на мариупольцев

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Медведчук обратился к Путину и Зеленскому, предложив обменять его на мариупольцев

В понедельник, 18 апреля, Служба безопасности Украины опубликовала обращение задержанного ранее пророссийского политика Виктора Медведчука к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене его украинской стороной "на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".


Отметим, что на прошлой неделе Россия отвергла предложение Зеленского об обмене Медведчука на пленных военнослужащих. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что Медведчук "никогда не имел закулисных отношений с Россией", он не является гражданином России, и Кремль не знает, хочет ли украинский политик, чтобы Москва вмешивалась в ситуацию.

Виктор Медведчук, "кум Путина", подозреваемый в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, а также содействии деятельности террористической организации, находился в Украине под домашним арестом и бежал из-под него 24 февраля, в первый день вторжения России. 12 апреля СБУ объявило о его задержании, была опубликована фотография Медведчука в украинской военной форме, сидящего на стуле, при этом на руках у него были наручники. По данным украинских властей, он намеревался пересечь границу под видом военнослужащего, а позже сбежать в Россию.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова избрал Виктору Медведчуку мерой пресечения содержание в СИЗО.

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что ее мужа преследуют по политическим мотивам, она настаивает, что тот не покидал территорию Украины и не нарушал украинских законов.

Ранее суд уже арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его жены: среди них 26 автомобилей, 23 дома, 32 квартиры.

Украинские СМИ писали о том, что в Кремле, по всей видимости, рассматривали кандидатуру Медведчука на пост президента Украины после свержения Зеленского в результате "спецоперации".


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