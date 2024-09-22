Массовая стрельба в Алабаме, десятки пострадавших, есть погибшие
время публикации: 22 сентября 2024 г., 11:21 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 11:21
По меньшей мере четыре человека погибли и десятки пострадали в результате массовой стрельбы в популярном районе развлечений в Бирмингеме, штат Алабама. Стрелявших было несколько, им удалось скрыться.
Три человека были убиты на месте, четвертый скончался по дороге в больницу. Начато расследование. Одна из первых задач следствия – понять, передвигались ли стрелки пешком или открыли огонь из ехавшего автомобиля.
Полиция обратилась к местным бизнесам с просьбой предоставить им доступ к камерам наружного наблюдения.
"Это вышло за пределы преступного мира и стало частью культуры. Слишком много конфликтов "улаживается" с помощью пуль", – заявил представитель полиции Труман Фицджеральд. С начала 2024 года в штате зафиксировано 403 эпизода стрельбы.
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