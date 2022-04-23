За выступление в Аризоне Владимир Кара-Мурза арестован российским судом на два месяца

Вечером 22 апреля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца российского оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу, подозреваемого в распространении "фейков" о российской армии во время выступления в палате представителей в штате Аризона.

По решению суда Кара-Мурза должен оставаться в СИЗО до 12 июня 2022 года.

Защита обжалует его арест, заявил адвокат Вадим Прохоров.

В отношении российского оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о "фейках" про российскую армию (статья 207.3 УК РФ).

11 апреля Владимира Кара-Мурзу задержали рядом с домом и доставили в ОВД "Хамовники", где политик провел ночь в ожидании суда. Причиной задержания стало то, что он "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться". На следующий день Хамовнический суд Москвы назначил политику административный арест сроком на 15 суток по обвинению в неповиновении полицейскому.

Закон о "фейках" про российскую армию

4 марта 2022 года, через неделю против вторжения российской армии в Украину, Государственная дума РФ единогласно приняла закон об уголовной ответственности за распространение "фейков" о российской армии.

В соответствии с принятым законом, за распространение "недостоверных сведений" о действиях вооруженных сил России в Украине виновным грозит штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей и лишение свободы до 3 лет. Если "фейк" распространен "в составе организованной группы" или сопровождался "подделкой доказательств", максимальный срок наказания вырастает до 10 лет лишения свободы. Если распространение "фейка" повлекло "тяжкие последствия", виновным будет грозить до 15 лет лишения свободы.

"Фейковой" информацией о вооруженных силах РФ, согласно недавнему заявлению Роскомнадзора, может быть признана любая информация помимо той, что распространяют министерство обороны РФ и другие официальные российские источники. Более того, "фейком" может считаться использование в информационных сообщениях лексики и терминологии отличной от той, которая утверждена государством. Так, например, действия российских военных в Украине нельзя называть "войной", а следует именовать "специальной операцией", нельзя употреблять при описании этих действий такие слова как "нападение", "оккупация" и др.

Если действия, направленные на "дискредитацию ВС РФ", сопровождаются призывами к проведению незаконных акций и создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан и общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридический лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Если правонарушение в течение года будет совершено повторно, то за это будет грозить уже уголовная ответственность. Необходимые изменения в Уголовный кодекс РФ Госдума также внесла на заседании в пятницу, 4 марта.

"Госдума также единогласно приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект, в том числе предусматривающий уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Уголовный кодекс РФ теперь будет дополнен новой статьей "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". Она распространяется на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением "мер ограничительного характера" в виде "введения или продления политических или экономических санкций" в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Такие действия будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы, принудительными работами на срок до трех лет, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года. Эта статья будет применяться в отношении граждан РФ, которые до этого в течение года привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения", – передавал ТАСС.

Уже вечером 4 марта 2022 года закон о "фейках" был одобрен Совфедом и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.