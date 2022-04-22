МО РФ – об экипаже крейсера "Москва": один военнослужащий погиб, 27 пропали без вести

В пятницу, 22 апреля, минобороны России впервые официально заявило, что "при попытке потушить возгорание" на ракетном крейсере "Москва" один военнослужащий погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в Севастополь, сообщает РИА Новости.

"В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", - говорится в сообщении МО РФ.

Ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота РФ, на борту которого произошли взрывы и пожар, затонул в Черном море "во время буксировки в условиях шторма", заявило 14 апреля министерство обороны РФ. При этом утверждалось, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в этом районе корабли Черноморского флота.

Украинская сторона заявляла, что крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами "Нептун".

В течение девяти дней родители российских моряков, погибших или пропавших без вести после того, как был подорван и затонул в Черном море крейсер "Москва", не могли добиться никакой информации о судьбе своих детей.

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй в 1982 году. Первоначально носил название "Слава". Численность экипажа более 500 человек.

По версии издания The Maritime Executive, переговоры, во время которых украинские пограничники на острове Змеиный произнесли фразу "русский военный корабль, иди на...", проходили, когда к острову 24 февраля 2022 года подошли ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков".