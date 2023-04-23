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    В мире

    Германия вновь расследует теракт на Олимпиаде в Мюнхене, где были убиты 11 израильтян

    время публикации: | последнее обновление:
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    Германия вновь расследует теракт на Олимпиаде в Мюнхене, где были убиты 11 израильтян
    AP Photo/Kurt Strumpf

    Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о формировании комиссии по расследованию теракта на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году, когда были убиты 11 израильских спортсменов.

    Комиссия будет состоять из восьми исследователей, специализирующихся в основном на истории Германии. В состав комиссии войдут и трое израильских ученых: Офер Ашкенази из Еврейского университета, Шломо Шапира из Бар-Иланского университета и Шуламит Волков из Университета Тель-Авива.

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    Комиссия должна будет разобраться в том, почему власти Германии проигнорировали сообщения о возможном нападении на израильских спортсменов, почему у израильской делегации была минимальная охрана, почему провалилась операция по освобождению заложников.

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    Также комиссия рассмотрит возможные связи между немецким правительством и террористами из "Черного сентября". В частности, комиссия проведет проверку обстоятельств встречи посла Германии в Бейруте, который встречался уже после теракта с лидерами этой террористической организации и вел с ними переговоры о "восстановлении доверия".

    Теракт в Мюнхене

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    5 сентября 1972 года восемь палестинских террористов из группировки "Черный сентябрь" напали на резиденцию израильской команды в Олимпийской деревне в Мюнхене. Боевики убили двух спортсменов и взяли в заложники еще девятерых израильтян. Террористы требовали освободить из израильских тюрем членов Организации освобождения Палестины, но премьер-министр Израиля Голда Меир отказалась выполнять требования боевиков.

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    Германские власти вели переговоры с террористами до позднего вечера. Рассматривалась попытка провести операцию по освобождению заложников, но в итоге от этой мысли отказались, так как подразделений специального назначения, способных справиться с такой задачей, в ФРГ тогда не было, а от иностранной помощи власти страны отказались.

    Затем террористов вместе с заложниками на двух вертолетах доставили в аэропорт Фюрстенфельдбрук, где для них приготовили самолет, чтобы отправить в Каир. Германские власти планировали поместить под видом экипажа самолета переодетых полицейских и обезвредить боевиков, но в итоге и от этого плана пришлось отказаться из-за неподготовленности сотрудников полиции к подобным ситуациям.

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    Двое террористов, поднявшихся на борт самолета, обнаружили, что лайнер пуст, и запаниковали. В этот момент полицейские открыли огонь по боевикам. Во время перестрелки террористы убили всех девятерых израильтян и взорвали гранатой один из двух вертолетов. Пятерых террористов застрелили, трое других были арестованы.

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    После теракта израильское правительство приняло решение ликвидировать руководство группировки "Черный сентябрь", ответственной за организацию теракта. Были уничтожены все лидеры этой организации, кроме Мухаммада Уды (Абу Дауда), который умер в Дамаске в июле 2010 года, и Амина аль-Хинди, который скончался в августе того же года в Иордании.

    Согласно рассекреченным израильским архивным документам, службы безопасности Германии проигнорировали ряд предупреждений об угрозе теракта на Олимпиаде в Мюнхене, а затем, спустя несколько недель после описываемых событий, начали сотрудничать с ООП.

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    Осенью 2022 года Германия признала свою долю ответственности за гибель спортсменов, принесла извинения и выплатила компенсации в размере 28 миллионов евро семьям погибших.

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    ИМЕНА ПОГИБШИХ ИЗРАИЛЬТЯН

    1. Зеэв Фридман
    2. Йосеф Романо
    3. Давид Бергер
    4. Элиэзер Халфин
    5. Марк Славин
    6. Йосеф Гутфройнд
    7. Яаков Шпрингер
    8. Андре Шпицер
    9. Кехат Шор
    10. Моше Вайнберг
    11. Амицур Шапира

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Января 2023
    Германия и Израиль проведут совместное расследование теракта на Мюнхенской Олимпиаде
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Сентября 2022
    Президент Германии о теракте на Олимпиаде в Мюнхене: "Мы не оправдали доверия израильтян"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Сентября 2022
    50 лет после теракта на Олимпиаде в Мюнхене: Израиль вспоминает погибших
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 31 Августа 2022
    Подписано соглашение между семьями убитых в Мюнхене израильских спортсменов и правительством Германии
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