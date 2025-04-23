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Мир

Удар армии РФ по Марганцу в Днепропетровской области, множество жертв

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 23 апреля 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 08:45
Удар армии РФ по Марганцу в Днепропетровской области, множество жертв
ГСЧС Украины

Утром 23 апреля в результате атаки российских военных с применением дрона-камикадзе в украинском городе Марганец (в Никопольском районе Днепропетровской области) погибли девять человек, около 30 были ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Российский FPV-дрон попал в автобус с работниками одного из предприятий города, сообщает ГСЧС Украины.

Информация о жертвах и разрушениях в результате этой атаки уточняется.

Мир
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