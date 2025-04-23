Мирный план Трампа: Украина лишится Крыма и не сможет вступить в NATO

Как пишет британская газета Daily Telegraph, администрация США представит 23 апреля подготовленный ей план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. План включает в себя семь пунктов.

Первые два из них предусматривают немедленное прекращение огня по текущей линии фронта и начало прямых переговоров России и Украины. Третий говорит об отказе Украины от вступления в NATO, однако сохраняет за этой страной возможность присоединения к Европейскому Союзу.

Согласно четвертому пункту, Украина должна признать Крым российской территорией. Пятый пункт говорит о передаче под контроль США Запорожской АЭС, шестой – о подписании соглашения о доступе США к украинским полезным ископаемым.

Седьмой пункт касается нормализации отношений между Россией и США, в частности – снятие введенных против России санкций. Два государства будут сотрудничать в энергетической сфере.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности признания Крыма российской территорией. После этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не прибудет на конференцию в Лондон, где должен быть представлен план Трампа.