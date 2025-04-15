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Пресса

WSJ: советники Трампа призывают его занять более жесткую позицию в отношении Путина

США
Россия
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 15 апреля 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 12:52
WSJ: советники Трампа призывают его занять более жесткую позицию в отношении Путина
AP Photo/Alex Brandon

Как пишет издание Wall Street Journal, высокопоставленные представители администрации США советуют президенту Дональду Трампу занять более жесткую позицию в отношении президента России Владимира Путина.

Среди тех, кто призывает "остудить" Россию, требующую территориальных уступок со стороны Украины, – государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента во Украине Кит Келлог.

Представители администрации также советуют президенту скептически относиться к заявлениям российского руководства о стремлении к миру в Украине. Однако на данном этапе Трамп прислушивается к специальному посланнику на Ближнем Востоке Стивену Виткоффу, уверенному, что Путин действительно готов к урегулированию.

Напомним: 11 апреля Виткофф провел в Санкт-Петербурге переговоры с президентом России. Беседа в Президентской библиотеке продолжалась почти четыре с половиной часа. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, главной темой встречи были "различные аспекты украинского урегулирования".

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