Арестован житель Аризоны, угрожавший убить Трампа

В четверг, 22 августа, в округе Кочиз (штат Аризона, США) был арестован 66-летний Рональд Сивруд, угрожавший убить экс-президента Дональда Трампа, пишет издание The Hill.

Сообщается также, что Трамп неожиданно прервал интервью телеканалу NewsNation по требованию своей службы безопасности. Обращаясь к беседовавшей с ним журналистке Трамп сказал: "Могу я вам кое-что сказать? Мы в опасности, стоя здесь и разговаривая... Так что давайте прервем разговор. Они (моя охрана) не хотят, чтобы я здесь стоял. Они также не хотят, чтобы и вы здесь стояли".

Судя по всему, это было связано с угрозами со стороны Сивруда – жителя Аризоны, который был задержан буквально через несколько часов после того, как заявил в соцсети о намерении убить Трампа.

Напомним, что Дональд Трамп пережил покушение 13 июля 2024 года в городе Батлер в Пенсильвании. В него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс, который был убит снайпером. В результате обстрела был убит 50-летний Кори Комператор – сторонник Республиканской партии, волонтер пожарной службы, который пришел в субботу на встречу с Трампом, чтобы поддержать его вместе с другими. Рядом с Кори стояла его дочь. Когда раздались выстрелы, он прикрыл ее своим телом. Тяжелые ранения получили двое жителей штата Пенсильвания – 57-летний Дэвид Датч из Нью-Кенсингтона и 74-летний Джеймс Копенхейвер из Мун-Тауншипа.