ABC News: Томас Крукс, покушавшийся на Дональда Трампа, упорно улучшал свои стрелковые навыки

На сайте ABC News опубликованы новые подробности про 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который был застрелен в городе Батлер в Пенсильвании при попытке покушения на Дональда Трампа 13 июля 2024 года.

Офис сенатора Айовы Чака Грассли сообщил, что полученные ими записи показывают: Томас Мэтью Крукс "интенсивно готовился к покушению на бывшего президента в течение нескольких месяцев". Крукс десятки раз, в том числе в праздничные дни, посещал стрельбище в течение года, предшествовавшего вооруженному нападению на Трампа.

Записи были предоставлены спортивным клубом Clairton Sportsmen's Club Jefferson Hills, штат Пенсильвания, в соответствии с запросом Конгресса, пояснил офис Грассли.

Установлено, что Крукс записался в этот клуб 10 августа 2023 года – менее чем за год до покушения 13 июля – он посетил стрельбище в общей сложности 43 раза, в том числе 20 раз за первые четыре месяца членства. Томас провел несколько праздников на стрельбище, включая Рождество, День святого Валентина и Хэллоуин.

Клуб Clairton подтвердил ABC News, что Крукс в последний раз посетил стрельбище 12 июля – за день до митинга с участием Трампа.

Томас Мэтью Крукс подозревается в том, что он сделал не менее восьми выстрелов с крыши здания за пределами периметра безопасности митинга в Батлере, прежде чем был убит контрснайпером Секретной службы.

Ранее издание New York Post приводило слова бывших одноклассников Томаса о том, что он был "комически плохим" стрелком и при попытке вступить в стрелковую команду своей школы получил отказ, так как на пробных стрельбах показал очень плохой результат, а кроме того отпускал непристойные шутки. Собеседник New York Post Джеймсон Мерфи утверждал, что во время тестовой стрельбы Томас не сумел попасть ни в одну цель и "ушел после первого же дня".

По всей видимости, упорные тренировки дали результаты.

Согласно официальной версии, 13 июля 2024 года Томас Крукс, вооружившись полуавтоматической винтовкой своего отца, смог пройти в зону предвыборного мероприятия, на котором присутствовал экс-президент Дональд Трамп, занять удобную позицию на плоской крыше за пределами зоны контроля секретной службы (ответственность за безопасность в этой зоне несла полиция) и открыть огонь по цели с удаления около 120 метров, почти попав в голову Трампа – пуля задела его правое ухо.

В результате обстрела был убит 50-летний Кори Комператор – сторонник Республиканской партии, волонтер пожарной службы, который пришел в субботу на встречу с Трампом, чтобы поддержать его вместе с другими. Рядом с Кори стояла его дочь. Когда раздались выстрелы, он прикрыл ее своим телом.

Тяжелые ранения получили двое жителей штата Пенсильвания – 57-летний Дэвид Датч из Нью-Кенсингтона и 74-летний Джеймс Копенхейвер из Мун-Тауншипа.