Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Трамп обвинил его в злоупотреблении

Президент США Джо Байден подписал помилование своего сына Хантера Байдена по двум судебным делам. Об этом объявила пресс-служба Белого дома.

Речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния. В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Он был признан виновным. В Калифорнии сын американского лидера признал свою вину в неуплате налогов, напоминает ТАСС.

В официальном заявлении американского президента сказано: "Сегодня я подписал помилование моего сына Хантера. С первого дня на своем посту я говорил, что не стану вмешиваться в принятие решений министерством юстиции США. И я сдержал слово, даже когда наблюдал за тем, как мой сын подвергается избирательному и несправедливому преследованию... Обвинения по его делам были выдвинуты лишь после того, как несколько моих политических оппонентов в Конгрессе спровоцировали это с целью нападок на меня и для противодействия моему избранию... Ни один здравомыслящий человек, ознакомившись с фактами в деле Хантера, не может прийти к какому-либо иному выводу, нежели такой, что он был выделен, поскольку является моим сыном. И это неправильно. Это была попытка сломать Хантера, который сохраняет трезвость уже пять с половиной лет, даже несмотря на бесконечные нападки и избирательное преследование. Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломить меня, и нет причин считать, что на этом все закончится. Всему есть предел".

Хантер Байден после объявления о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями. "Я признал свою ответственность за ошибки, совершенные в самые мрачные дни периода зависимости. Эти ошибки использовались для того, чтобы публично унижать и стыдить меня и мою семью в политических играх... Я никогда не буду воспринимать сегодняшнее помилование как должное и посвящу свою жизнь, которую мне удалось восстановить, помощи тем, кто все еще болен и страдает", – приводит его заявление агентство Associated Press.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия. "Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, "заложников" 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, подразумевая осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года.