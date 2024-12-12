Президент Байден амнистировал около 1500 человек

Президент США Джо Байден принял решение о помиловании 39 заключенных, осужденных за преступления, не связанные с насилием. Глава государства также распорядился сократить тюремный срок еще около 1500 заключенных.

"Амнистированные прошли успешную реабилитацию, подтвердив стремление сделать свои общины сильнее. Они продемонстрировали, что имеют право на второй шанс", – сообщил президент, добавив, что не намерен ограничиваться этой амнистией.

Имена заключенных не называются, однако известно, что в их числе ветеран ВВС, помогавший прихожанам своего прихода, медсестра, участвовавшая в вакцинации во время пандемии, психолог, специализирующийся на борьбе с зависимостями.

В начале декабря Байден подписал помилование своего сына Хантера, В Делавэре Байдену-младшему инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Он был признан виновным. В Калифорнии сын американского лидера признал свою вину в неуплате налогов, напоминает ТАСС.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия. Решение вызвало критику и в рядах Демократической партии.