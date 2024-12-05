x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 17:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 17:20
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Макрон принял отставку правительства Франции

Франция
Эмманюэль Макрон
время публикации: 05 декабря 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 16:37
Макрон принял отставку правительства Франции
Ludovic Marin, Pool via AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства, сообщает Елисейский дворец.

В официальном заявлении отмечается, что Барнье и другие члены кабмина "продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства".

4 декабря Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. За это решение проголосовал 331 парламентарий при необходимом минимуме в 289 голосов. Это первый случай падения правительства Франции в результате вотума недоверия с 1962 года.

Согласно французской Конституции, новые выборы не могут быть назначены в течение года после предыдущих (последний раз парламентские выборы проводились в июне 2024 года).

Ожидается, что Барнье и его кабинет продолжат исполнять обязанности на время, пока президент Эмманюэль Макрон будет искать нового премьера.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 декабря 2024

Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству