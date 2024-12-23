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Мир

Папа Римский обвинил израильских солдат в убийстве детей

Война с ХАМАСом
время публикации: 23 декабря 2024 г., 13:55 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 13:59
Папа Римский обвинил израильских солдат в убийстве детей
AP Photo/Andrew Medichini

Во второй раз за последние дни Папа Римский обрушился с критикой на Израиль. Сделал он это после читаемой по воскресеньям молитвы "Ангел Господень", обвинив Израиль в жестоком обращении с палестинцами.

"С болью думаю я о Газе. Столько жестокости. Детей расстреливают из пулеметов, школы и больницы бомбят. Какая жестокость", – заявил он, не уточняя, о каких именно событиях идет речь.

Похожее заявление 88-летний понтифик сделал и 21 декабря. Он прокомментировал сообщение министерства здравоохранения Газы, согласно которому в результате израильского удара в секторе погибли 25 человек, в том числе семь детей из одной семьи. "Вчера разбомбили детей. Это жестокость, а не война", – сказал Франциск.

Главе католической церкви ответило министерство иностранных дел Израиля. "Жестокость – это использование террористами детей в качестве живого щита для убийства израильских детей, это удержание в течение 442 дней 100 заложников, среди которых младенец, и издевательства над ними. Но это Папа решил проигнорировать", – говорится в заявлении.

Мир
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