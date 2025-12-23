x
Мир

Пентагон: в восточной части Тихого океана уничтожена еще одна "нарколодка"

США
Пентагон
Наркотики
время публикации: 23 декабря 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 06:52
Пентагон: в восточной части Тихого океана уничтожена еще одна "нарколодка"
x.com/Southcom

Южное командование армии США (SOUTHCOM) сообщило, что 22 декабря в международных водах восточной части Тихого океана нанесло удар по судну, которое, по утверждению военных, использовалось структурами, обозначенными США как "террористические организации", и было задействовано в наркотрафике.

Заявлено об одном убитом, которого командование назвало "нарко-террористом".

По данным SOUTHCOM, разведка "подтвердила", что судно шло по известным маршрутам наркотрафика и участвовало в операциях по перевозке наркотиков.

Этот удар стал продолжением кампании, начатой в сентябре 2025 года: по данным администрации США, с начала операции были атакованы около 30 судов, общее число убитых в результате таких ударов более 100.

