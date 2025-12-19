Пентагон: в восточной части Тихого океана уничтожены две "нарколодки", убиты пять человек
Южное командование ВС США сообщило о нанесении ударовпо двум "наркосудам в восточной части Тихого океана. По данным Пентагона, в результате этих атак были убиты пять человек – трое на одном судне и двое на другом.
В сообщении сказано: разведданные подтвердили, что оба судна шли по известным маршрутам наркотрафика и были вовлечены в контрабанду.
Эти удары стали продолжением кампании, начатой в сентябре 2025 года: по данным администрации США, с начала операции были атакованы 28 судов, общее число убитых в результате таких ударов достигло 104.
