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Мир

Талибы разрешили женской радиостанции возобновить трансляции

время публикации: 23 февраля 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 15:21

Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" разрешило возобновить трансляции радио "Бегум", все сотрудники которого – женщины. Женщины являются и основной аудиторией радиостанции.

Официальной причиной прекращения вещания стали связи с иностранными СМИ. Аффилированный с радиостанцией телеканал "Бегум ТВ" вел трансляции из Франции, а в его расписании были и передачи по программе средней школы. Однако талибы запретили девушкам получать среднее образование.

22 февраля министерство культуры и информации администрации талибов сообщило, что решило удовлетворить многочисленные просьбы радиостанции о возобновлении трансляции после того, как администрация обязалась соответствовать указаниям "Исламского эмирата Афганистан".

Дискриминация женщин – одна из главных причин, по которой талибов не признают законной властью Афганистана. Вскоре после захвата страны движение "Талибан" приступило к вытеснению женщин из общественного пространства, ограничив их возможность работать и получать образование.

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