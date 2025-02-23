Выборы в Германии: ультраправые предлагают ХДС/ХСС сформировать коалицию

Лидер правоцентристского ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о победе на состоявшихся 23 февраля парламентских выборах в Германии. По данным экзит-поллов блок получил около 29% голосов избирателей.

Мерц обещал в кратчайший срок сформировать новое правительство Германии. "Мир не будет нас дожидаться, у нас нет времени на длительные переговоры", – заявил политик, которому предстоит сменить социал-демократа Олафа Шольца на посту федерального канцлера.

Выборы принесли значительный успех и "Альтернативе для Германии", которая получает около 20% голосов. Для германских ультраправых это самый высокий показатель за все время после Второй Мировой войны. На выборах 2021 года за партию отдали голоса 10,4% избирателей.

"Это исторический результат", – обосновано заявила лидер AfD Алис Вайдель. Она также сообщила, что протягивает ХДС руку для участия в коалиции. Это предложение наверняка будет отвергнуто – остальные партии не готовы формировать коалицию с ультраправыми, несмотря на ширящуюся поддержку избирателей.

Лидер социал-демократической партии Олаф Шольц, которому предстоит покинуть пост канцлера, признал поражение – СДП получила всего 16% голосов. "Это горькое поражение, и я несу за это полную ответственность", – сказал он, поздравив Мерца с победой на выборах.

Четвертое место на выборах заняли "Зеленые". Возглавляющая их министр иностранных дел Анналена Бербок призвала демократические партии к совместным действиям, заявив, что Германии необходимо сильное правительство, выступающее за сильную Европу.