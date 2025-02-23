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Мир

В Германии проходят парламентские выборы

Германия
время публикации: 23 февраля 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 09:47
В Германии проходят парламентские выборы
AP Photo/Michael Probst

В Германии проходят 23 февраля досрочные парламентские выборы, объявленные после падения правительства Олафа Шольца. 59 миллионам избирателей предстоит избрать 630 депутатов Бундестага. Центральные вопросы на выборах – иммиграция, экономическое положение, война в Украине.

Согласно опросам общественного мнения, первое место займет правый альянс ХДС/ХСС, который сейчас находится в оппозиции. Ему прочат около 28% голосов избирателей. Ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) займет второе место – ей прочат 21%. Возглавляющим нынешнюю коалицию социал-демократам прочат около 16%, зеленым – 14%.

Выборы проходят на фоне нескольких резонансных терактов, совершенных иммигрантами, а также активной поддержки, оказываемой партии AfD администрацией Дональда Трампа. Так, вице-президент США Джей-Ди Вэнс, прибывший в Германию на конференцию по вопросам безопасности, отказался встречаться с канцлером Олафом Шольцом, но встретился с руководством AfD.

Предполагается, что следующим канцлером станет лидер ХДС/ХCC Фридрих Мерц, выступающий за увеличение оборонных расходов и продолжение поддержки Украины. Правительство будет коалиционным. Предпологается, что AfD, стоящая на позициях евроскептицизма и борьбы с иммиграцией, а также критикующая помощь Украине, в него не войдет.

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