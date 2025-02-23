x
23 февраля 2025
|
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 февраля 2025
|
23 февраля 2025
|
последняя новость: 19:55
23 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Exit polls: на выборах в Германии побеждает блок ХДС/ХСС, ультраправая АдГ на втором месте

Германия
время публикации: 23 февраля 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 19:57
Exit polls: на выборах в Германии побеждает блок ХДС/ХСС, ультраправая АдГ на втором месте
AP Photo/Markus Schreiber

На досрочных выборах в Бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набирает по данным exit polls телеканалов ARD и ZDF около 29% голосов (29% – по данным ARD, 28,7% – по данным ZDF).

Второе место впервые в своей истории занимает ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года (по данным ARD – 19,5%, по данным ZDF – 19,8%).

Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца поддержали около 16% избирателей, и она на третьем месте.

"Зеленые" получили около 13,5% голосов, Левая партия – 8,5%.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 февраля 2025

В Германии проходят парламентские выборы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 февраля 2025

Глава AfD: "Холокост используют против нас как дубину"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 декабря 2024

Правительство Германии обвинило Илона Маска во вмешательстве в выборы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 декабря 2024

Большинство депутатов Бундестага поддержали вотум недоверия правительству