В Польше туристка из Нидерландов оштрафована за нацистское приветствие у входа в "Аушвиц"

В воскресенье, 23 января, полиция города Освенцим задержала туристку из Нидерландов после того, как у входа в мемориальный комплекс на месте концентрационного лагеря "Аушвиц" она подняла руку в нацистском приветствии. Об этом пишет сайт ABC.net.au со ссылкой на местную полицию.

В городской прокуратуре говорят, что 29-летняя женщина была задержана охранниками, когда она позировала для фотографии. Снимал ее муж. Женщина утверждала, что ее жест - был шуткой.

Прокуратура сообщила, что женщина была оштрафована. Нарушительница признала свою вину, а также то, что шутка получилась глупой.