Откровения горничной: принц Эндрю спал с десятками плюшевых мишек

Шарлотт Биггс, которая работала горничной в Букингемском дворце в 90-е годы XX века, рассказала о самой странной части своих должностных обязанностей: она ежедневно тратила час на правильное раскладывание плюшевых мишек на кровати принца Эндрю – второго сына королевы.

По ее словам, при поступлении на работу с ней был даже проведен инструктаж, занявший целый день. В коллекции было 72 мишки со всего мира, многие – в матросских костюмах. "Меня прямо муштровали раскладывать их так, как он хочет. Все нужно было сделать правильно", - рассказала служанка.

Утром мишек надо было сложить на кровати по росту, а ночью для каждого было свое место в спальне – согласно подготовленной схеме расположения. Некоторые оставались в кровати, других сажали на каминную полку, а самых любимых сажали на специальные троны. "Это очень странное пристрастие для взрослого человека, участника войны на Фолклендах", - отмечает Биггс.

Британская монархия тщательно хранит свои секреты. Однако решение американского суда о рассмотрении иска, в котором принц Эндрю обвиняется в растлении малолетних, пробило брешь в этой обороне. Его последствием стало лишение принца званий и попечительств и фактическое изгнание из королевской семьи.