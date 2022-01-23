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NEWSru.co.il :: В мире23 января 2022 г., 10:20

Умер российский актер Расми Джабраилов

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Умер российский актер Расми Джабраилов

В субботу, 22 января, в возрасте 89 лет умер актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. О его смерти сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Московского академического театра имени Маяковского.

Расми Джабраилов. Краткая биография


Родился 8 декабря 1932 года в Касумкенте (Дагестан, СССР). Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961-м – режиссерский факультет, курс А.А. Гончарова (ГИТИС). Параллельно с обучением служил в Лезгинском драмтеатре имени Стальского в Дербенте. Два года работал на Таджикфильме вторым режиссером. Затем был режиссером Дагестанского русского театра имени Горького в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра имени Батырая в Избербаше. В 1963 году стал режиссером Тульского областного театра имени Горького. С 1964 года служил в Театре на Таганке. 1993 года – артист "Содружества актеров Таганки". В 2002 году перешел в труппу Московского академического театра имени Маяковского.

В кино Джабраилов дебютировал в 1962 году, сыграв одну из главных ролей в картине "Одержимые". Через четыре года сыграл Юртайкина в фильме Станислава Говорухина "Вертикаль". В общей сложности, сыграл около 80 ролей в фильмах и сериалах.

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