МИД Великобритании предупредил о подготовке пророссийского переворота в Украине

Министерство иностранных дел Великобритании выступило с заявлением, согласно которому российские власти готовят переворот в Украине. В новое руководство должны войти пророссийские политики, а потенциальным главой будущего режима называют бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Согласно заявлению, российские спецслужбы поддерживают контакты с несколькими украинскими политиками, в том числе с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым, бывшими первыми заместителями главы правительства Сергеем Арбузовым и Андреем Клюевым, бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Сивковичем.

"Эта информация проливает свет как на масштаб российских подрывных усилий в Украине, так и на образ мыслей в Кремле", - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она выступила в поддержку территориальной целостности Украины и предупредила, что за вторжение в Украину России придется заплатить высокую цену.

Министерство иностранных дел России назвало британское заявление дезинформацией. "Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - заявил официальный российский источник.