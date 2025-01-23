Трамп назначил главой Секретной службы США офицера, который охранял его в день покушения
время публикации: 23 января 2025 г., 06:54 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 07:04
Президент США Дональд Трамп назначил директором Секретной службы Соединенных Штатов Шона Каррана. Сообщение по поводу этого назначения было опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social.
Карран отвечал за безопасность Трампа на предвыборном митинге в городе Батлер в Пенсильвании, где 13 июля 2024 года на кандидата в президенты от Республиканской партии было совершено покушение.
Шон Карран работает в Секретной службе США с 2001 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июля 2024