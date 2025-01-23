x
23 января 2025
|
последняя новость: 07:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2025
|
23 января 2025
|
последняя новость: 07:17
23 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп назначил главой Секретной службы США офицера, который охранял его в день покушения

США
Дональд Трамп
время публикации: 23 января 2025 г., 06:54 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 07:04
Трамп назначил главой Секретной службы США офицера, который охранял его в день покушения
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп назначил директором Секретной службы Соединенных Штатов Шона Каррана. Сообщение по поводу этого назначения было опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social.

Карран отвечал за безопасность Трампа на предвыборном митинге в городе Батлер в Пенсильвании, где 13 июля 2024 года на кандидата в президенты от Республиканской партии было совершено покушение.

Шон Карран работает в Секретной службе США с 2001 года.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 января 2025

Состав администрации президента США Дональда Трампа и ключевые назначения
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июля 2024

Трамп после покушения: "Господь предотвратил немыслимое"
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 14 июля 2024

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании. Фоторепортаж