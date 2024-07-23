После покушения на Трампа глава секретной службы США дала показания комитету Конгресса

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США провел слушания, посвященные провалу спецслужб, сделавшему возможным покушение на кандидата в президенты США и бывшего президента Дональда Трампа, несколько дней назад в Пенсильвании.

С показаниями выступила Глава секретной службы США Кимберли Читл. Ее допрос продолжался в течение четырех с половиной часов. Она назвала покушение самым значительным провалом службы за время, прошедшее после покушения на президента Рональда Рейгана в 1981 году.

В то же время она отвергла призывы представителей обеих партий уйти в отставку, заявив, что считает себя лучшим из возможных руководителей спецслужбы. "Вы потеряли доверие Конгресса в важный момент истории США", – заявил ей демократ из Мэриленда Джейми Раскин.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок, 20-летний Томас Мэтью Крукс, занял позицию на крыше одного из окрестных домов. Он попал Трампу в ухо и убил еще одного человека, после чего был застрелен снайпером охраны.