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Трамп выступил на первом после покушения предвыборном митинге

время публикации: 21 июля 2024 г., 10:28 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 10:34
Трамп выступил на первом после покушения предвыборном митинге
AP Photo/Evan Vucci

Бывший президент США Дональд Трамп, официально провозглашенный кандидатом в президенты от Республиканской партии, впервые после покушения принял участие в предвыборном митинге, который прошел в штате Мичиган.

Трамп заявил, что только божественное вмешательство спасло его от гибели, и добавил, что принял на себя пулю, метившую в американскую демократию. Бывший президент в очередной раз повторил, что у него "украли" выборы 2020 года, призвав своих слушателей к борьбе за президентство.

Он также заявил, что не является экстремистом, а заявления, согласно которым он представляет угрозу для демократии, – целенаправленная дезинформация. Трамп отметил, что демократы до сих пор не определились с кандидатом в президенты. При этом он назвал Байдена "дурачком".

Бывший президент также похвастался хорошими отношениями с лидерами, выступающими против демократии. Председателя КНР Си Цзиньпина он назвал "прекрасным парнем", а также вновь повторил: будь он президентом, Россия не напала бы на Украину.

Мир
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