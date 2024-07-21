Трамп выступил на первом после покушения предвыборном митинге

Бывший президент США Дональд Трамп, официально провозглашенный кандидатом в президенты от Республиканской партии, впервые после покушения принял участие в предвыборном митинге, который прошел в штате Мичиган.

Трамп заявил, что только божественное вмешательство спасло его от гибели, и добавил, что принял на себя пулю, метившую в американскую демократию. Бывший президент в очередной раз повторил, что у него "украли" выборы 2020 года, призвав своих слушателей к борьбе за президентство.

Он также заявил, что не является экстремистом, а заявления, согласно которым он представляет угрозу для демократии, – целенаправленная дезинформация. Трамп отметил, что демократы до сих пор не определились с кандидатом в президенты. При этом он назвал Байдена "дурачком".

Бывший президент также похвастался хорошими отношениями с лидерами, выступающими против демократии. Председателя КНР Си Цзиньпина он назвал "прекрасным парнем", а также вновь повторил: будь он президентом, Россия не напала бы на Украину.