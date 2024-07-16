x
16 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2024
|
16 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Съезд Республиканской партии США: Трампа объявили "следующим президентом". Фоторепортаж

время публикации: 16 июля 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 15:03

Фото: Associated Press

15 июля в Милуоки (штат Висконсин) состоялся национальный съезд Республиканской партии, на котором Дональд Трамп был официально провозглашен кандидатом на пост президента США.

За два дня до съезда Трамп пережил покушение. Его правое ухо, которое пострадало от выпущенной по нему пули, было прикрыто пластырем. Рядом с кандидатом в президенты стояли его сыновья. Трамп был представлен публике как "следующий президент Соединенных Штатов".

Ранее Дональд Трамп назвал имя своего кандидата в вице-президенты. Это сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июля 2024

Маск будет жертвовать 45 млн долларов в месяц избирательной кампании Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 июля 2024

New York Post: одноклассники Крукса, покушавшегося на Трампа – он был "комически плохим" стрелком
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июля 2024

Трамп появился на съезде республиканцев с прикрытым пластырем правым ухом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июля 2024

Трамп официально объявлен кандидатом в президенты США от Республиканской партии