Съезд Республиканской партии США: Трампа объявили "следующим президентом". Фоторепортаж

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15 июля в Милуоки (штат Висконсин) состоялся национальный съезд Республиканской партии, на котором Дональд Трамп был официально провозглашен кандидатом на пост президента США.

За два дня до съезда Трамп пережил покушение. Его правое ухо, которое пострадало от выпущенной по нему пули, было прикрыто пластырем. Рядом с кандидатом в президенты стояли его сыновья. Трамп был представлен публике как "следующий президент Соединенных Штатов".

Ранее Дональд Трамп назвал имя своего кандидата в вице-президенты. Это сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.