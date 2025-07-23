В России запрещено "международное движение сатанизма"

Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры и министерства юстиции признал экстремистским и запретил в России деятельность "международного движения сатанизма". Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение, одним из вдохновителей которого стала православная церковь, вступает в силу немедленно. Оно вводит запрет не только на членство в "международном движении", но и на пропаганду, формирование заинтересованности и вовлечение в него. Прокуратура заявляет о связи сатанизма и нацизма.

"Движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. Его участники публично призывают к экстремизму, также к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов, часовен, поклонных крестов", – говорится в заявлении прокуратуры.