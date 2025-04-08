Путин подписал закон, запрещающий размещение рекламы в Instagram, Facebook и X

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на распространение рекламы на ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Как отмечает агентство "Интерфакс", закон запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Закон, принятый Госдумой 25 марта, вступит в силу 1 сентября 2025 года. Под его действие подпадают социальные сети Instagram, Facebook и X. Нарушение закона гражданами будет наказываться штрафом до 2500 рублей, должностными лицами – до 20000 рублей, а организациями – до 500000 рублей.

"Несмотря на то, что в России заблокированы ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг", – заявил тогда спикер думы Вячеслав Володин.

Аналогичный запрет в отношении рекламы на ресурсах лиц, признанных в России "иноагентами", уже вступил в силу.