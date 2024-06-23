Теракт в Дагестане: атакованы синагога и православная церковь, есть погибшие

МВД Дагестана подтвердило, что вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале террористы атаковали синагогу, два православных храма и пост дорожно-патрульной службы.

Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что, по предварительным данным, погибли священник и сотрудник полиции.

По неофициальным данным, в Дербенте террористы обстреляли синагогу, затем подожгли ее. (На данный момент в телеграм-каналах, сообщающих о террористической атаке, содержится противоречивая информация, в частности, в некоторых источниках утверждается, что после атаки террористов горит синагога в Махачкале).

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале написал, что в Дербенте при нападении на церковь убит священник, отец Николай. В церки в Махачкале – убит охранник.

Телеграм-канал Baza написал, что возле синагоги в Дербенте обнаружен труп мужчины с простреленной головой, еще один человек госпитализирован с ожогами.

Поступают сообщения, что в Махачкале ликвидированы двое боевиков, остальным удалось скрыться.

В республике объявлен план "Перехват".

Телеграм-канал Mash написал, что в Дербенте в перестрелке с боевиками погибли шесть полицейских и 12 ранены.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что проверяет сообщения из Дагестана о нападении на синагогу (или синагоги). В МИД подчеркивают: "На данном этапе нет данных о том, что в инциденте пострадали граждане Израиля или члены еврейской общины".