В Дербенте штурмуют дом, где укрылись террористы

Как сообщает агентство "Интерфакс", боевики, участвовавшие в нападении на синагогу и православную церковь в Дербенте, забаррикадировались в одном из зданий города. По словам источника, сотрудники спецслужб оцепили район, заблокировали боевиков. СМИ сообщают, что начался штурм.

По сведениям министерства внутренних дел Дагестана, жертвами нападения стали семь полицейских и двое гражданских, в том числе священник, еще 25 человек получили ранения. Застрелены два террориста, еще два боевика задержаны.

Ранее появились сообщения, что в Махачкале террористы могут удерживать около 40 заложников. Позднее телеграм-канал Mash сообщил, что люди самостоятельно заперлись от боевиков в храме. Их вывели сотрудники спецслужб.

Согласно каналу, ликвидированные террористы – сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновник задержан, в его доме и в мечети, прихожанином которой он является, проводятся обыски.

Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что на данный момент нет информации о пострадавших евреях или израильтянах.