Губернатор созданной розданной российскими властями администрации Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что число погибших в результате украинского воздушного удара по городу достигло трех человек, среди которых два ребенка. Еще около 100 человек получили ранения.

По его словам, столь высокие потери стали результатом использования украинской стороной кассетных боеприпасов. Чиновник отметил, что для нанесения удара был выбран день православного праздника Троица. "Враг нанес удар исподтишка", – сказал он.

Согласно министерству обороны России, для удара по Севастополю были задействованы пять поставленных американцами ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Четыре из них были перехвачены.