Вилдерс обратился к ХАМАСу: "Если начали войну, не жалуйтесь, что проигрываете"
время публикации: 23 июня 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 15:10
Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс, известный произраильской позиции и враждебным отношением к исламу, 23 июня опубликовал в социальной сети Х новый пост, поддерживающий еврейское государство.
"Израиль наш дорогой друг и союзник. Единственная демократия на Ближнем Востоке. Ведущая борьбу за существование еврейского национального дома. А террористам ХАМАСа и радикальных палестинских фракций я говорю: если начали войну, не жалуйтесь, что проигрываете", – написал политик.
Напомним, что на прошедших несколько месяцев назад парламентских выборах Партия свободы заняла первое место. Переговоры о формировании коалиционного правительства еще не завершены.
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