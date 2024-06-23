Вилдерс обратился к ХАМАСу: "Если начали войну, не жалуйтесь, что проигрываете"

Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс, известный произраильской позиции и враждебным отношением к исламу, 23 июня опубликовал в социальной сети Х новый пост, поддерживающий еврейское государство.

"Израиль наш дорогой друг и союзник. Единственная демократия на Ближнем Востоке. Ведущая борьбу за существование еврейского национального дома. А террористам ХАМАСа и радикальных палестинских фракций я говорю: если начали войну, не жалуйтесь, что проигрываете", – написал политик.

Напомним, что на прошедших несколько месяцев назад парламентских выборах Партия свободы заняла первое место. Переговоры о формировании коалиционного правительства еще не завершены.