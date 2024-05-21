Парламент Нидерландов признал преступным лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной"

Нижняя палата парламента Нидерландов приняла резолюцию, признающую лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" преступлением – подстрекательством к насилию. Резолюция носит декларативный характер.

Документ был утвержден с перевесом в один голос: в ее поддержку проголосовали 74 депутата, против – 73 парламентария. "Это лозунг заимствован из Хартии ХАМАСа и таким образом призывает к насилию в отношении всех евреев мира", – говорится в нем.

Инициатива исходит от Партии свободы, занявшей первое место на последних выборах и известной своей произраильской и антиисламской позицией. Ее председатель Герт Вилдерс несколько дней назад сообщил, что ему удалось сформировать новую коалицию.