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Парламент Нидерландов признал преступным лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной"

время публикации: 21 мая 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 22:00
Парламент Нидерландов признал преступным лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной"
AP Photo/Lindsey Wasson

Нижняя палата парламента Нидерландов приняла резолюцию, признающую лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" преступлением – подстрекательством к насилию. Резолюция носит декларативный характер.

Документ был утвержден с перевесом в один голос: в ее поддержку проголосовали 74 депутата, против – 73 парламентария. "Это лозунг заимствован из Хартии ХАМАСа и таким образом призывает к насилию в отношении всех евреев мира", – говорится в нем.

Инициатива исходит от Партии свободы, занявшей первое место на последних выборах и известной своей произраильской и антиисламской позицией. Ее председатель Герт Вилдерс несколько дней назад сообщил, что ему удалось сформировать новую коалицию.

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