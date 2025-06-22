Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива
время публикации: 22 июня 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 19:42
В воскресенье, 22 июня, парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива в ответ на удар США по ядерным объектам в стране. Об этом сообщил телеканал Press TV.
Сайт Gulf News пишет, что окончательное решение остается за Высшим советом национальной безопасности и аятоллой Хаменеи.
Член парламентской комиссии по национальной безопасности Эсмаил Косари заявил иранским СМИ: "На данный момент парламент пришел к выводу, что мы должны закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение по этому вопросу остается за Высшим советом национальной безопасности".
CNN передает, что госсекретарь США Марко Рубио обратился к правительству Китая с просьбой воспользоваться своим авторитетам и убедить Иран не закрывать пролив.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025