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Ближний Восток

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива

Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 19:42
Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива
AP Photo/Vahid Salemi

В воскресенье, 22 июня, парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива в ответ на удар США по ядерным объектам в стране. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Сайт Gulf News пишет, что окончательное решение остается за Высшим советом национальной безопасности и аятоллой Хаменеи.

Член парламентской комиссии по национальной безопасности Эсмаил Косари заявил иранским СМИ: "На данный момент парламент пришел к выводу, что мы должны закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение по этому вопросу остается за Высшим советом национальной безопасности".

CNN передает, что госсекретарь США Марко Рубио обратился к правительству Китая с просьбой воспользоваться своим авторитетам и убедить Иран не закрывать пролив.

Ближний Восток
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