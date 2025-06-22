В воскресенье, 22 июня, парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива в ответ на удар США по ядерным объектам в стране. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Сайт Gulf News пишет, что окончательное решение остается за Высшим советом национальной безопасности и аятоллой Хаменеи.

Член парламентской комиссии по национальной безопасности Эсмаил Косари заявил иранским СМИ: "На данный момент парламент пришел к выводу, что мы должны закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение по этому вопросу остается за Высшим советом национальной безопасности".

CNN передает, что госсекретарь США Марко Рубио обратился к правительству Китая с просьбой воспользоваться своим авторитетам и убедить Иран не закрывать пролив.