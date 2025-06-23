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Мир

Госдепартамент выпустил еще одно предупреждение для американцев за рубежом

Война с Ираном
США
Террористы
время публикации: 23 июня 2025 г., 02:08 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 02:08
Госдепартамент выпустил еще одно предупреждение для американцев за рубежом
State Department

Государственный департамент США выпустил еще одно предупреждение для американских граждан за рубежом, призывая их проявлять повышенную осторожность в связи с антиамериканскими демонстрациями и угрозой насильственных действий против граждан США. Предупреждение носит "глобальный" характер и распространяется на весь мир.

Американцам, планирующим зарубежные поездки рекомендуется проверять статус страны-назначения на сайте госдепартамента.

Несколькими часами ранее министерство внутренней безопасности США выпустило предупреждение об угрозе низкоуровневых кибератак. Не исключаются и более масштабные атаки на незащищенные американские сети. Помимо этого, ведомство предупреждает: если иранские лидеры вынесут религиозное постановление, призывающее дать ответ на "американскую агрессию", возрастет вероятность нападений на территории США, в том числе на еврейские, израильские или военные объекты.

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