Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках в Иране, вернулись в США

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что летчики бомбардировщиков B-2, после выполнения миссии в Иране, вернулись на базу в Миссури.

"Выдающиеся пилоты B-2 только что благополучно приземлились в Миссури. Спасибо за отлично выполненную работу", – написал президент.

Ранее телеканал Fox News передал, что недалеко от авиабазы Уайтмен были замечены возвращающиеся бомбардировщики B-2.