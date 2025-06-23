Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках в Иране, вернулись в США
время публикации: 23 июня 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 00:39
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что летчики бомбардировщиков B-2, после выполнения миссии в Иране, вернулись на базу в Миссури.
"Выдающиеся пилоты B-2 только что благополучно приземлились в Миссури. Спасибо за отлично выполненную работу", – написал президент.
Ранее телеканал Fox News передал, что недалеко от авиабазы Уайтмен были замечены возвращающиеся бомбардировщики B-2.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 июня 2025