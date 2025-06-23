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Мир

Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках в Иране, вернулись в США

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 00:39
Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках в Иране, вернулись в США
AP Photo/David Smith

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что летчики бомбардировщиков B-2, после выполнения миссии в Иране, вернулись на базу в Миссури.

"Выдающиеся пилоты B-2 только что благополучно приземлились в Миссури. Спасибо за отлично выполненную работу", – написал президент.

Ранее телеканал Fox News передал, что недалеко от авиабазы Уайтмен были замечены возвращающиеся бомбардировщики B-2.

Мир
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