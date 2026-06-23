x
23 июня 2026
|
последняя новость: 16:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 июня 2026
|
23 июня 2026
|
последняя новость: 16:44
23 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Две израильтянки задержаны в аэропорту Кракова с 50 кг ката

Польша
время публикации: 23 июня 2026 г., 15:46 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 15:46
Две израильтянки задержаны в аэропорту Кракова с 50 кг ката
Wikipedia.org. Фото: Katpatuka

Две израильтянки 23 и 24 лет из ультраортодоксальной общины были задержаны таможенниками в аэропорту Кракова в Польше по подозрению в провозе в багаже 50 килограммов ката.

Свежие листья ката содержат два активных психотропных вещества: катин и катинон. Они вызывают стимулирующий эффект, умеренную эйфорию и возбуждение. Под их влиянием люди становятся разговорчивыми и эмоционально неустойчивыми. Кат может спровоцировать неадекватное поведение и гиперактивность. Однако оба активных вещества улетучиваются из растения через 20 часов после того, как оно срезано.

В 2019 году, после задержания нескольких израильских туристов в Европе с катом, министерство иностранных дел выпустило специальное предупреждение, в котором говорилось, что во многих странах кат запрещен, а его контрабанда может привести к крупному штрафу или тюремному заключению в зависимости от местного законодательства.

В отделе МИДа по работе с израильтянами, находящимися за границей, отмечают, что существует подозрение, что третьи лица используют наивность и незнание законов израильтянами для контрабанды запрещенных веществ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 декабря 2025

Две израильские туристки задержаны в аэропорту Праги с 96 кг ката
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 января 2020

Первая поездка за границу: за неделю в Европе арестованы 10 израильтян с катом в чемоданах