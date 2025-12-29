x
Мир

Две израильские туристки задержаны в аэропорту Праги с 96 кг ката

МИД
Наркотики
Чехия
время публикации: 29 декабря 2025 г., 20:13 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 20:21
Две израильские туристки задержаны в аэропорту Праги с 96 кг ката
AP Photo/Petr David Josek

В аэропорту Праги задержаны две туристки из Израиля, в чемоданах которых находились 96 кг листьев ката, обладающих легким наркотическим и бодрящим эффектом. По информации сайта "Бе-хадрей харедим", обеим задержанным около 20 лет, они из религиозных семей.

По данным предварительного расследования, девушки действовали в рамках организованной группы, занимающейся контрабандой запрещенных веществ в Европу. Они были "завербованы" известным израильской полиции торговцем ката. Товар они должны были передать чешским дилерам, которые затем продают его выходцам из стран Африки.

Родители задержанных девушек обратились за помощью в министерство иностранных дел Израиля. Израильский консул в Праге поддерживает связь с чешскими правоохранительными органами.

По информации Ynet, одну из туристок в прошлом уже задерживали с контрабандным грузом.

В Чехии за контрабанду ката предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Свежие листья ката содержат два активных психотропных вещества: катин и катинон. Они вызывают стимулирующий эффект, умеренную эйфорию и возбуждение. Под их влиянием люди становятся разговорчивыми и эмоционально неустойчивыми. Кат может спровоцировать неадекватное поведение и гиперактивность. Однако оба активных вещества улетучиваются из растения через 20 часов после того, как оно срезано.

В 2019 году, после задержания нескольких израильских туристов в Европе с катом, министерство иностранных дел выпустило специальное предупреждение, в котором говорилось, что во многих странах кат запрещен, а его контрабанда может привести к крупному штрафу или тюремному заключению в зависимости от местного законодательства. В отделе МИДа по работе с израильтянами, находящимися за границей, отмечают, что существует подозрение, что третьи лица используют наивность и незнание законов израильтянами для контрабанды запрещенных веществ.

