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Мир

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Россия
Украина
Владимир Путин
время публикации: 23 июня 2026 г., 20:37 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 20:45
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин заявил 23 июня, что Российская Федерация готова к переговорам с Украиной – на основании договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он также призвал учитывать "модальности", обсуждавшиеся в Анкоридже, и ситуацию на земле.

"Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и были парафированы украинской делегацией. Значит, все их устраивало", – цитирует российского лидера агентство "Интерфакс".

При этом Путин назвал терроризмом украинские удары по гражданской инфраструктуре РФ. "Они не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения", – сказал он.

Согласно публикациям СМИ, в ходе состоявшихся в Стамбуле весной 2022 года был подготовлен проект договора, согласно которому Украина отказывалась от участия в военных блоках, ограничивала численность армии и декларировала безъядерный статус. При этом она получала гарантии безопасности.

Украина де-факто признавала Крым подконтрольной России территорией. Статус оккупированных территорий на востоке страны должен был решаться на переговорах Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В прошлом Путин уже заявлял о готовности вернуться к Стамбульским договоренностям, однако после саммита в Анкоридже с президентом США Дональдом Трампом в августе 2025 года потребовал, чтобы Украина уступила полностью также Донецкую и Луганскую области, на что, по сути, там согласился Трамп.

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