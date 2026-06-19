Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прямое столкновение между NATO и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. Эту угрозу он изложил в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в пятницу 19 июня на официальном сайте МИД РФ. Перед текстом статьи указано, что данная статья планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

"Под лозунгом "стратегической автономии" в Европе происходит серьёзное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере, – указано в статье министра иностранных дел России. – Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам Евросоюза и NATO . К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей её "помощи" это точно не приведёт".

"При всём этом политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые, якобы, не ограничиваются Украиной, – продолжает Лавров. – Президент России много раз заявлял, что это – бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией. И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чём бы то ни было".

Материал завершается "умиротворяющей" сентенцией о необходимости восстановления доверия, "антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после "холодной войны". "Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов", – подчеркивает Лавров.