Соратник премьер-министра Испании признан главарем преступной группировки и отправлен в тюрьму

Верховный суд Испании вынес приговор по делу бывшего министра транспорта и бывшего секретаря Социалистической партии Хосе Луиса Абалоса. Политик признан виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением и приговорен к 24 годам и трем месяцам тюрьмы.

Согласно вердикту, Абалос брал взятки при распределении правительственных контрактов, в частности – при закупке масок во время пандемии коронавируса, а также использовании своего положения в преступных целях. Суд называет его главарем преступной группировки, поскольку он действовал не один. отмечает DW.

Взятки политик-социалист, считавшийся правой рукой антиизраильского главы правительства Педро Санчеса, брал не только деньгами, но и квартирами. Он также получал зарплату за подставное лицо и устроил свою любовнице на высокооплачиваемую государственную службу, где она только получала зарплату.

Вердикт стал еще одним свидетельством процветающей в Социалистической партии Испании коррупции. Несколько дней назад Бегонии Гомес, супруге социалистического премьер-министра Педро Санчеса, был запрещен выезд из страны. Она обвиняется в коррупции, растрате, злоупотреблении влиянием и общественными фондами.

В общей сложности против лидеров социалистов ведется 15 уголовных дел. Оппозиция заявляет, что Санчес несет политическую ответственность за коррупцию, требуя отставки его правительства и проведения досрочных выборов