27 мая 2026
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Испанская полиция провела обыски в штаб-квартире правящей Социалистической партии

Коррупция
Испания
время публикации: 27 мая 2026 г., 14:47 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 14:51
Испанская полиция провела обыски в штаб-квартире правящей Социалистической партии
AP Photo/Manu Fernandez

Антикоррупционное управление полиции Испании провело обыски в штаб-квартире Социалистической партии, возглавляемой премьер-министром Педро Санчесом. Операция связана с расследованием нарушений закона о финансировании политической деятельности.

Социалистическую партию сотрясают коррупционные скандалы. Около недели назад были выдвинуты подозрения против бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро по делу, связанному с отмыванием денег, торговлей влиянием и отмыванием денег при спасении авиакомпании Ultra Plus.

В апреле были предъявлены обвинения Бегонии Гомес, супруге социалистического премьер-министра. Она обвиняется в коррупции, растрате, злоупотреблении влиянием и общественными фондами.

Расследование продолжалось около двух лет. Согласно материалам дела, она использовало свое положение супруги премьер-министра для продвижения университетской карьеры, а также лоббирования интересов предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса.

Данные дела не связаны между собой, однако их результатом стали ширящиеся призывы к отставке правительства, не имеющего большинства в парламенте, и проведении досрочных выборов. Напомним, что Правительство Испании занимает в Европейском Союзе наиболее антиизраильскую позицию.

