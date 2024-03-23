В Брянской области найден автомобиль, разыскивавшийся в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Сотрудники российских правоохранительных органов остановили в Брянской области автомобиль, разыскивавшийся в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщает "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы Baza и "Осторожно, новости". Другие источники, в том числе и официальные, пока не подтверждали эту информацию.

Автомобиль с предполагаемыми преступниками остановили возле поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек, двоих из них задержали, остальные сбежали. Задержанные – граждане Таджикистана.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы разыскивают белый Renault, на котором могли скрыться подозреваемые в теракте. Также сообщалось о розыске автомобиля Renault серого цвета.

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", в концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, несколько мужчин в камуфляже открыли огонь по людям в концертном зале.

В момент стрельбы в зале могли находиться около шести тысяч человек – все билеты на концерт "Пикника" были куплены. Пока зрители покидали "Крокус Сити Холл", в зале произошло несколько взрывов.

В здании начался пожар. Кровля концертного зала частично обрушилась. В тушении пожара участвовали 320 человек и больше 130 единиц техники. Спустя два часа огонь удалось взять под контроль, однако открытое горение сохранялось еще несколько часов.