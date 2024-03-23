Опубликован неполный список погибших в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Минздрав Подмосковья опубликовал неполный список погибших в теракте. Пока в нем 37 имен.

По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" погибли более 60 человек, сообщил Следственный комитет России.

На месте теракта продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты СК вместе с оперативными подразделениями МВД и ФСБ. Производится осмотр тел погибших, изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, а также записи с камер видеонаблюдения.

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", в концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, несколько мужчин в камуфляже открыли огонь по людям в концертном зале.

В момент стрельбы в зале могли находиться около шести тысяч человек – все билеты на концерт "Пикника" были куплены. Пока зрители покидали "Крокус Сити Холл", в зале произошло несколько взрывов.

В здании начался пожар. Кровля концертного зала частично обрушилась. В тушении пожара участвовали 320 человек и больше 130 единиц техники. Спустя два часа огонь удалось взять под контроль, однако открытое горение сохранялось еще несколько часов.