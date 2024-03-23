МЧС РФ опубликовало неполный список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

МЧС РФ опубликовало список пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" по данным на 09:00 (по московскому времени) субботы, 23 марта.

Список неполон: в нем указаны имена 107 человек, при этом уже известно, что число пострадавших возросло до 126 человек. Среди погибших – трое детей.

Сайт МЧС не работает, по-видимому, из-за большого количества обращений к списку.

Все раненые находятся в 17 московских больницах и четырех подмосковных. Состояние 14 человек оценивается как крайне тяжелое.