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Мир

МЧС РФ опубликовало неполный список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

время публикации: 23 марта 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 10:17
МЧС РФ опубликовала неполный список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
AP Photo/Vitaly Smolnikov

МЧС РФ опубликовало список пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" по данным на 09:00 (по московскому времени) субботы, 23 марта.

Список неполон: в нем указаны имена 107 человек, при этом уже известно, что число пострадавших возросло до 126 человек. Среди погибших – трое детей.

Сайт МЧС не работает, по-видимому, из-за большого количества обращений к списку.

Все раненые находятся в 17 московских больницах и четырех подмосковных. Состояние 14 человек оценивается как крайне тяжелое.

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